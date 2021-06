Christian Eriksen kinnitas, et tunneb ennast juba paremini

29- aastane taanlane lisas oma Instagrami kontole endast haiglavoodis tehtud pildi, kus ta kinnitab, et tunneb ennast juba nüüdseks paremini.

Eriksen tänab oma postituses kõiki poolehoidjaid, kes talle oma head soovid on edastanud. Mehe sõnul tähendavad need soovid talle ja ta perele väga palju. Eriksen teatab, et temaga on antud asjaolusid arvestades hetkel kõik hästi, aga ta peab veel haiglas mitmed uuringud läbima.

Taani jalgpallikoondis, kes dramaatilise avamängu kaotas Soomele 0:1, kohtub neljapäeval oma järgmises mängus Belgiaga.