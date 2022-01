E-sportlane Robin Kool liitus FaZe Clan meeskonnaga

Detsembri lõpus teatas Kool, et lahkub Mousesportsist, kellega ta liitus 2017. aasta aprillis.

"Olen äärimselt põnevil selle uue peatüki pärast. Ma hindan teie kõigi toetust ja see tähendab minu jaoks kõike," kirjutas Kool Twitteris.

FaZe Clan on 31-kordne e-spordi võistluste tšempion.

Joined @FaZeClan



Extremely excited for this new journey. I appreciate the support, means the world to me ❤️



Fun fact: the announcement contained a part from 7 years ago, when I played CoD (sniping). However CS is my DNA and I've played it for the majority of my life.#FaZeUp pic.twitter.com/LO3QfEVPQT