Nikita Mazepin andis positiivse koroonaproovi ning ei stardi põhisõidus

Vormel-1 andis Twitteris teada, et Mazepinil on ainult kerged sümptomid ning ta on nüüd isolatsioonis.

"Mul on kahju teatada, et olen andnud positiivse koroonaproovi. Tunnen end hästi, kuid kahjuks ei ole mul võimalik võistelda. Soovin kõikidele kaassõitjatele fantastilist hooaja lõppu ning tänan kõiki toetuse eest," ütles Mazepin oma sotsiaameedias.

Hi, everyone! Sorry to report I've had a positive Covid test. Feeling totally fine but won't be able to race today. Wishing all my fellow drivers a fantastic end to the season and sending thanks and love to everyone for their support. ❤️