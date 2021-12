Snuukri suurturniiri võitja selgitavad üllatusmehed

26-aastane Brecel lükkas poolfinaalis konkurentsist ainsa veel heitlema jäänud esikümnemängija Kyren Wilsoni (WS 5.) 6:4. Brecel asus juhtima 1:0 ja 2:1, kuid jäi taha 2:3. Seejärel võitis belglane aga kolm partiid järjest (5:3) ja kogu mängu 6:4.

Brecel näitas suurepärast mängu, sest sooritas kümne partii jooksul lausa neli vähemalt sajapunktist seeriat (130, 112, 105, 102). Wilsonil õnnestus sellist kindlust näidata vaid korra (121).

Tegemist on kindlasti belglase karjääri kõige tähtsama saavutusega, sest reitinguturniiri on ta varem võitnud vaid korra (2017. aastal Hiina meistrivõistlused). UK Championshipilt on seni ette näidata kaks veerandfinaali.

Kindlasti on üllatuseks ka 24-aastase Zhao Xintongi edenemine finaali. Poolfinaalis oli ta üle maailma edetabeli 14. numbrist Barry Hawkinsist. Zhao ei andnud vastasele šanssi, minnes kiirelt juhtima 4:0 ja võites 6:1. Matši sisse mahtus hiinlasel üks täpselt sajapunktine seeria.

Esimest korda karjääri jooksul reitinguturniiri finaali jõudnud Zhao senine hooaeg oli kulgenud väga tagasihoidlikult ja kuskil polnud ta teisest ringist kaugemale jõudnud. UK Championshipil oli ta varem piirdunud parimal juhul kolmanda ringiga.

Finaal algab pühapäeval kell 15.00.