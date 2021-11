Tartu Ülikool sõlmis lepingu ameeriklasest tagamängijaga

26-aastane ja 191 sentimeetrit pikk Lamonte Bearden mängis Ameerikas ülikoolikorvpalli Buffalo ja Western Kentucky ülikoolide eest, vahendab Basket.ut.ee.

Samuti on Bearden mänginud Türgi esiliigas Duzce meeskonnas, Iisraeli esiliiga klubis Maccabi Kiryat Motzkin ning käesoleval hooaja kuulus ameeriklane Saksamaa ProA meeskonda Schweeningen wiha Panthers.

"Bearden oskab mängida nii mängujuhi kui viskaja koha peal ehk suudab ise palliga olukordi luua ja ka teisi sööduga aidata. Ta mängis ülikoolis korralikult ja on saanud kogemusi ka Iisraelis ja Türgis. Seninähtu põhjal usume, et ta on mängija, kes oskab sööta, visata ja läbi minna ning aitab meeskonnal mänge võita," kommenteeris Tartu Ülikool Maks & Mooritsa peatreener Nikolajs Mazurs.

"Olen kuulnud, et Tartu on tore korvpallilinn ja ootan põnevusega esimesi mänge. Usun, et suudan meeskonda tuua energiat ja aidata elementides, mida võiduks vaja. Detsember tuleb mängude poolest põnev kuu ja olen selleks valmis," sõnas Bearden.

Tartu sõlmis Beardeniga lepingu kuni käesoleva hooaja lõpuni. Ameeriklane teeb Tartu eest debüüdi 1. detsembril, kui Põhja-Euroopa korvpalliliiga etapi raames võõrustab Tartu Valmiera Glass VIA meeskonda. Kohtumine algab kell 19.30 Tartu Ülikooli spordihoones.