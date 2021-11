Hamilton võitis taas ja vähendas Verstappeniga vahet

Parimalt stardikohalt alustanud Hamilton kontrollis sõitu algusest lõpuni ja teenis pärast eelmise nädala triumfi Brasiilias teise võidu järjest ning vähendas üldliider Verstappeniga vahet.

Ajasõidus kollaste lippude eiramise tõttu stardirivis viis kohta langetatud Verstappen oli aga samuti muljetavaldav, tõustes tagasi teisele kohale ja edestades kõiki peale Hamiltoni. Tema eduseis Hamiltoni ees vähenes kaks etappi enne lõppu siiski kaheksale punktile.

Kaks hooaega sarjast eemal olnud Alonso tõusis pjedestaali madalaimale astmele. Viimati oli kahekordne maailmameister MM-etapil kolme seas 2014. aasta Ungari GP-l. Sõidu lõpuosas õnnestus tal tõrjuda neljandaks tulnud Sergio Perezi (Red Bull; +1.02,306) rünnakud.

Perez stardis 11. kohalt ja võib seetõttu samuti oma päeva kordaläinuks lugeda, aga kindlasti ei saa samaga vastata Valtteri Bottas (Mercedes). Algselt kolmandalt kohalt startima pidanud piloot kukutati karistuseks kuuendaks - põhjus sama mis Verstappenil.

Stardi järel langes soomlane 11. positsioonile, sõidu keskel ilmnesid tema Mercedesel probleemid rehvidega ja lõpuks kutsuti Mercedese sõitja boksi ära.

MM-sarja hooaja eelviimane etapp sõidetakse ülejärgmisel nädalal Saudi Araabias.

FINAL CLASSIFICATION: QATAR



Lewis wins again and closes the gap - and Fernando's back on the podium



What an afternoon in Qatar!#QatarGP #F1 pic.twitter.com/yyQV1BYPmJ