Korvpallinaiskond alistas Andersoni lahkumismängus tugeva Suurbritannia

Ametlikus mängus viimati enam kui seitse aastat tagasi võidukas olnud Eesti naiskond alustas teist poolaega kuuepunktises kaotusseisus, aga läks tugeva võitluse toel kolmanda veerandaja keskel ise ette.

Kadri Ann Lassi tabava kaugviske toel haaras Eesti kaks minutit enne mängu lõppu 70:64 edu, siis kaotati kolmel järjestikusel rünnakul pall ning Suurbritannia vähendas vahe ühele silmale. Viimastel sekunditel tegi Janne Pulk tähtsa vaheltlõike, realiseeris ühe vabaviske, Johanna Eliise Teder lisas veel kaks vabaviset ning Eesti teenis valiksarja teises mängus ikkagi võidu.

Suurbritannia naiskond saavutas 2012. aasta olümpiamängudel 11. koha, vahemikus 2013-19 jõuti neljal korral järjest EM-finaalturniirile ning tunamullu saadi koguni neljas koht.

Teder oli Eesti resultatiivseim 15 punkti, seitsme lauapalli ja viie korvisööduga, Laina Mesila-Kaarmann ja Maaja Bratka lisasid 13 punkti. Pühapäeval koondise eest viimase mängu pidanud Merike Anderson toetas kaaslasi kümne punkti ja viie lauapalliga.

Anderson tunnistas mängu eel korvpalliliidule antud intervjuus, et otsus karjäär lõpetada oli emotsionaalselt raske. "Ka praegu on raske, aga ühel hetkel peab otsuse tegema. Iga koondise võistlusreis on olnud äge! Kõikidel aastatel on võistkonnas olnud lahe seltskond, kus on leidunud nii naljategijaid kui ka tõsisema olekuga mängijaid. Võib-olla tulen koondise juurde tagasi abitreenerina või peatreenerina, ei tea, mis elu toob," tõdes Anderson.