Anderson: äkki peaksin iga koondisemäng ütlema, et see on mu viimane!

Pühapäevane võit viimase kümnendi jooksul neljal korral EM-finaalturniiril mänginud ja tunamullu koguni neljanda koha saavutanud naiskonna üle on Eestile esimeseks ametlikuks triumfiks seitsme aasta jooksul.

"Kodus kõht väheke rohkem keeras, selline imelik oli, rääkis Anderson mängu järel ERR-ile. "Ma ei arvanud, et me selle mängu võidame, aga müts maha võistkonna ees, kõik pingutasime. Võib-olla said nemad sellest indu, et minu lahkumismäng. Äkki peaksin iga koondisemäng ütlema, et see on mu viimane, siis tüdrukud pingutavad rohkem!"

Andersoni arvele kogunes viimases koondisemängus kümme punkti, viis lauapalli ja kaks resultatiivset söötu. Tema +/- näitaja oli Eesti naiskonna parimana 20. "Ütleme ausalt, ma väärin koondises mängimist isegi selles vanuses. Kui sain teada, et statistika oli mul kõige parem, siis ma ei tea, äkki peaks veel jätkama?" küsis Anderson.

Ühe kaotuse kõrvale võidu teeninud Eesti koondis mängib valiksarjas järgmise kohtumise 24. novembril võõrsil Kreeka vastu. Kolm päeva hiljem võõrustatakse Portugali.