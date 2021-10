Los Angeles Lakers vajas võiduks lisaaega

LeBron Jamesita mänginud Los Angeles Lakers vajas lisaaega, et alistada San Antonio Spurs 125:121. Lakersi eest viskas Anthony Davis 35 punkti ja haaras 17 lauapalli ning Russell Westbrook viskas 33 punkti, haaras 10 lauapalli ja andis 8 resultatiivset söötu. Lakers on sel hooajal võitnud kaks ja kaotanud kaks kohtumist.

Utah Jazz alistas Denver Nuggetsi 122:110. Utah parimana viskas prantslane Rudy Gobert 23 punkti. Denveri resultatiivseim oli Nikola Jokic 24 punktiga ning samuti haaras serblane ka 6 lauapalli.

Paraku lõppes Jokici jaoks kohtumine teisel veerandajal, kui Denveri staarmängija vigastas oma põlve. Jokic ei teinud kaasa kohtumise teisel poolajal. Utah on hooaega alustanud kolme järjestikkuse võiduga, Denveril on kirjas kaks võitu ja kaks kaotust.

New York Knicks alistas koduväljakul Philadelphia 76ersi 112:99. Võitjate poolel oli kõige resultatiivsem mängija Kemba Walker 19 punktiga, Philadelphia eest viskas Tobias Harris 23 punkti. Ühtlasi lõpetas New York pika kaotusseeria Philadelphia vastu. Enne möödunud öösel saadud võitu oli New York kaotanud Philadelphiale 15 järjestikkust kohtumist.

Dallas Mavericks võitis hooaja esimese kodumängu. Luka Doncici 26 punkti ja 14 lauapalli aitasid Dallasel alistada Houston Rocketsi meeskonna 116:106.

Tulemused:

Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs 125:121

Utah Jazz - Denver Nuggets 122:110

New York Knicks - Philadelphia 76ers 112:99

Dallas Mavericks - Houston Rockets 116:106

Golden State Warriors - Oklahoma City 106:98