Vormel-1 kinnitas järgmise hooaja võistluskalendri, Hiina jäi etapist ilma

Shanghai etapp on koroonaviiruse tõttu kahel viimasel hooajal ära jäänud ning järgmisel aastal asendab seda 24. aprillil Imolas sõidetav Emilia Romagna GP.

Tänavu samuti ära jäänud Austraalia, Kanada, Singapuri ja Jaapani etapid jäävad kalendrisse edasi.

Hooaeg algab Bahreinis 20. märtsil ja lõppeb Araabia Ühendemiraatides Abu Dhabis 20. novembril. 23 etappi sõidetakse 35 nädalaga.

The 2022 #F1 calendar is here!



A record-breaking 23 races

A brand new grand prix in Miami

Australia, Canada, Singapore and Japan all return pic.twitter.com/khq5lAF1IR