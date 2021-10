Haapsalus selgusid Eesti meistrid cyclo-crossis

2,7-kilomeetrisele ringile lähetati koos naisjuuniorid, kuni 23-aastased naised, eliitklassi naised ja naisseeniorid. Absoluutarvestuses pälvis kuueringilisel võistlusel esikoha juba võistluse algfaasis oma teed läinud Laura Lizette Sander ajaga 48 minutit ja 36 sekundit. Teise koha sai Elina Tasane (Viljandi Rattaklubi; 49.33) ja kolmanda Elisabeth Ebras (Kalevi Jalgrattakool; 49.54).

Ühtlasi krooniti Sander ka naisjuunioride klassis Eesti meistriks. Hõbemedali võitis naisjuunioride klassis Elisabeth Ebras ja pronksi Annabrit Prants (Kalevi Jalgrattakool; 50.54).

"Tulin selle mõttega starti, et võita. Mul on viimastel võistlustel olnud tehnilised probleemid rattaga ja ei ole päris see olnud. Käisime juba teisipäeval ja neljapäeval rajaga tutvumas ning aitasime rajameistritel rada teha. Päris äge sai lõpuks kokku," ütles Sander, keda ootab novembri alguses ees debüütstart Euroopa meistrivõistlustel.

Kuni 23-aastaste naiste seas sai Eesti meistrivõistluste kuldmedali Elina Tasane, talle järgnesid Carol Kuuskman (CFC Spordiklubi; 52.53) ja Kristel Sandra Soonik (Viljandi Rattaklubi; -1 ring).

Eliitklassis krooniti Eesti meistriks Merili Sirvel (Rakvere Rattaklubi Siplased; 51.54), hõbe- ja pronksmedali said Mae Lang (Andy Schleck – CP NVST – Immo Losch; 52.49) ja Liis Jääger (Rein Taaramäe Rattaklubi; -1 ring).

Päeva viimases stardis võistlesid koos kuni 23-aastased ja eliitklassi mehed. Kui esimeste ringide järel juhtis võistlust Egert Johanson, siis õige pea haaras juhtpositsiooni enda kätte Ärm. Prantsusmaa profiklubis sõitev eestlane võistles seejuures kohati karges vihmasajus peetud sõidul ühe kindaga, kuna stardipauk anti ootamatult kiiresti.

Kaheksa ringi järel jõudis Ärm võitjana finišisse ajaga 55.59. Teise koha sai Gert Kivistik (Peloton; 56.40) ning kolmanda väikeselt puhkuselt naasnud maanteeratturite MM-i medalimees Madis Mihkels (Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi; 56.55).

"Super võistlus. Rada sobis mulle ideaalselt. Rajameistrit pean tänama selle eest. Jõuline rada oli, kus ei pidanud palju kurvidest välja kiirendama ja kuna teravust mul enam pole pikkade maanteesõitude tõttu, siis selline jõuline rada sobis mulle väga hästi. Muda sobis mulle ka üllatavalt hästi. Ma ei osanud arvata, et ma olen tehniliselt nii osav, kui täna välja tuli," rääkis Ärm finišis.

Ärm krooniti Eesti meistriks ka kuni 23-aastaste meeste hulgas. Madis Mihkels teenis 23-aastaste meeste seas hõbemedali ja Joosep Mesi (Peloton; 57.11) pronksi. Eliitklassi meeste seas teenis Eesti meistri tiitli Gert Kivistik.