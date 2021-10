Cyclo-crossi Eesti meistrid selguvad Haapsalus

Võistlus toimub 2,7-kilomeetrisel ringil endise raudteejaamahoone vahetus läheduses. Rada ületab ka 1902. aasta lõpus ehitama hakatud jaama katusealust perrooni, millel pikkust 100 sülda ehk 216 meetrit. Lisaks on rajal trepid, hüpped, sillad ja estakaadid. Võistluskeskus asub Haapsalu raudteejaamas (Raudtee tn 2) ja on avatud kell 8-18.

"Rada on valdavalt Läänemaale omaselt tasane, kuid takistavateks elementideks on kraavid, tehislikud estakaadid ja maapinna kuhjatised. Merevaatega rada kulgeb erinevatel katenditel: on asfalti- ja kruusalõike, looduslikku rohumaad, haljastatud niiduala ja muda-saviseid liivalõike," kirjeldas trassi võistluskorraldaja Ailar Ladva. "Kuna võistluskeskus asub raudteejaamahoones, siis on huvilistel võimalus külastada ka raudteemuuseumi. Kohalikele soovitaksin raja äärde tulla, et saada osa vaatemängulisest etendusest. Seda kõike on võimalik jälgida perroonilt."

Eesti meistrid selgitatakse välja järgmistes vanuseklassides: M16/N16 2006-2007, MJ/NJ 2004-2005, MU/NU 2000-2003, ME/NE 1999 ja varem sündinud, MSen/NSen 1 1983-1992, MSen/NSen 2 1973-1982, MSen/Nsen 3 1968-1972, MSen 4 1963-1967, MSen 5 1958-1962, MSen/NSen 6 1953-1957, MSen/NSen 7 1948-1952, MSen/NSen 8 1947 ja varem. Eesti esivõistlused viiakse läbi võistlusklassis MSport/NSport 1993-2003.