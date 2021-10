Drelli leivaisa palkas treeneriks Kanguri karjääri oluliselt mõjutanud mehe

Henri Drelli koduklubi Pesaro teatas, et hiljuti ametist lahkunud peatreeneri Aza Petrovici asemel palgati tiimi juhendama praegune Läti koondise peatreener Luca Banchi.

Omal ajal oli Banchil Siena ja Milano meeskondade eesotsas väga suur roll ka Kristjan Kanguri karjääri kujundamisel, vahendab Korvpall24.geenius.ee.

Peatreenerina on 56-aastane Banchi kahekordne Itaalia meister (2013 ja 2014) ja ühekordne karikavõitja (2013).

Tänavu aastal Läti koondist juhendama kutsutud Banchi on Eesti korvpallisõpradele hästi tuttav just oma tippaegadest, kui ta 2013. aastal võitis tiitli Siena Montepaschi ja 2014. aastal Milano meeskonnaga. Mõlemal aastal mängis Banchi käe all toonane koondise liider Kristjan Kangur, kelle Banchi seejuures Sienast Milanosse siirdudes endaga nii-öelda kaasa võttis.