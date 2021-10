CSKA jätkab VTB Ühisliigas kaotuseta

CSKA võitis avaveerandi 25:16 ja poolaja 37:27. Kolmanda veerandaja lõpuks oli CSKA edu 56:37 ning lõpuks võttis tiitlikaitsja võõrsil 82:60 võidu.

CSKA parimana viskas taanlane Iffe Lundberg 16 punkti, tagamängija Daniel Hackett lisas 14 punkti. Permi parim skoorija oli lätlane Mareks Mejeris, kes viskas 10 punkti ja haaras 3 lauapalli.

Kohtumises tegi CSKA eest debüüdi ka endine NBA mängija ja USA koondisega maailmameistritiitli võitnud Kenneth Faried, kes ei saanud 11 minutiga kirja ühtegi punkti, ent haaras kolm lauapalli ja tegi ühe vaheltlõike.

VTB Ühisliigas on CSKA alustanud nelja järjestikuse võiduga ja kõik kohtumised on CSKA võitnud vähemalt 20 punktiga. Permil on kahest kohtumisest kirjas üks võit ja üks kaotus.

CSKA järgmine VTB Ühisliiga kohtumine on 1. novembril ning siis tuleb Venemaa tippklubi Tallinnasse, et mängida Kalev/Cramo vastu.