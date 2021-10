Kalev/Cramo teenis VTB Ühisliigas esimese võidu

Kalev/Cramo alustas VTB hooaega kolme kaotusega, ent laupäeval peatas Eesti meeskond kaotusseeria ning võttis 71:65 võidu Venemaa klubi Nižni Novgorodi üle.

"Taktikaliselt oli meil paar käiku võtta ja need töötasid. Üldiselt oli kinnine mäng, aga meie rünnak juba kohtumise alguses andis enesekindlust juurde," kommenteeris Kalev/Cramo abitreener Indrek Reinbok.

Tasavägise avaveerandaja võitis Kalev/Cramo 20:17 tulemusega. Teisel veerandajal viskasid klubid kahepeale kokku 29 punkti ning poolajale mindi 33:33 viigiseisul.

Kolmandal veerandajal sai Kalev/Cramo hoogu juurde ning võitis veerandaja 52:47. Neljandal veerandajal kontrollis Kalev/Cramo kohtumist ja ei lasknud Nižni Novgorodil end tõsiselt ohustada. Kalev/Cramo võitis kohtumise 71:65 ja teenis VTB Ühisliigas hooaja esimese võidu.

"Praegu oleme veel hooaja esimeses pooles. Võistkond on täiesti uus ja on loogiline, et meil on palju arenguruumi. Alguses olid suured mured kaitsemänguga. See on nüüd arenenud, aga peame kaitses veel paremaks saama," lisas Reinbok.

Kalev/Cramo parimana viskas Silmas Melson 18 punkti ja haaras 9 lauapalli. Kregor Hermet lisas 16 punkti ja Davion Berry 10 punkti. Nižni Novgorodi parimana viskas Ivan Strebkov 14 punkti.

Kalev/Cramo järgmine kohtumine VTB Ühisliigas on 1. novembril ning siis mängib Eesti klubi Moskva CSKA-ga.