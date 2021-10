Annuk Rapla võidust: mängud Rakverega on meie jaoks elu ja surma küsimus

Kevadisest Eesti meistrivõistluste pronksiseeria trillerist Rakvere vastu koroonapiirangute tõttu oma silmaga ilma jäänud Rapla fännid pääsesid lõpuks ometi taas kodusaali. Trummi löödi senisest valjemalt nii taas tribüünile pääsemise tõttu kui ka Rapla Korvpallikooli 25. tegevusaasta tähistamiseks. Korvpallikooli püramiidi tipus olev esindusmeeskond mängis sünnipäeval retrovormides ja rõõmustas fänne võiduga. Eesti-Läti liigas saadi kahe kaotuse kõrvale esimene võit, kui uue hooaja esimeses kodumängus alistati viie punktiga Rakvere Tarvas.

"Mängud Rakverega on meie jaoks alati elu ja surma küsimus," ütles ERR-ile Rapla abitreener Toomas Annuk. "Niikaua kuni mina olen Raplas olnud, on see alati olnud põhimõtteline vastasseis. Õnneks läks täna ka nii, nagu kevadel viimane mäng. See võit on meie jaoks väga tähtis, sest olukord on keeruline olnud."

Mõlemal meeskonnal on sellest hooajast uued peatreenerid. Rapla tiimi juhendanud Toomas Annuk astus teise treeneri rolli ja uueks peatreeneriks palgati hispaanlane Luis Riera. Rakvere lõi käed Martin Müürsepaga, kelle käe all pole nelja kohtumise jooksul Tarvas veel Eesti-Läti liigas võiduarvet avanud.

Pühapäeval said Müürsepa taktikepi käe all mängivad Tarva mehed esimesel poolajal korraks 11-punktilise edu. Hästi tegutses Rakvere meeskonna 22-aastane mängujuhist kapten Sten Saaremäel, kes viskas mängu jooksul 14 punkti. Pallikaotuste tõttu sulas aga Tarva edu poolaja lõpuks kokku ja vaheajale mindi juba Rapla ühepunktilises, 39:38 eduseisus.

"Puudu jääb pisiasjadest," sõnas Saaremäel ERR-ile. "Kõik on olemas, aga me ei suuda teatud pisiasju realiseerida ja selle taha asi jääb."

Kuigi Rapla võõrleeginärid kogusid kõige rohkem punkte, näitasid ka tiimi noored head närvi. Punkt-punktis kulgenud teisel poolajal tabas lõpuminutitel olulised korvid 19-aastane tagamängija Markus Ruubel, kes viskas kokku 11 punkti ja aitas meeskonnal võtta 90:85 võidu.

Lõpusekunditel libises ja vigastas tõsiselt põlve Tarva parimana 24 punkti visanud ameeriklasest tagamängija Bunyon Tyson. Kõik senised neli kaotatud kohtumist on Tarvas pidanud võõrsil.

"Oli pallikaotusi, oli lohakaid momente. Kui meil on rohkem pallikaotusi kui resultatiivseid sööte, kajastub see ka tablool," tõdes Müürsepp.

Järgmisena ootab Tarvast reedel kodus BC Kalev/Cramo ja Rapla võtab laupäeval ette lätlaste Valmiera.