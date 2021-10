Rikberg: meil on omajagu noori mehi, mistõttu pole mängus stabiilsust

Tartu alustas kordusmängu Benfica vastu teadmises, et juba kaks geimivõitu viiks Portugali klubi edasi järgmisesse ringi. Avageim kuuluski Benficale 25:21, teises geimis aga vahetas Alar Rikberg Martti Juhkami diagonaalründaja kohale ja tõi teiseks nurgaründajaks Albert Hurda kõrval sisse Tamur Viidalepa. Serviga õnnestus vastaseid võrgust eemal hoida ning Juhkami ja Hurda rünnakute toel võidetigi geim 25:17. Edasi aga serviga enam suurt kahju ei tekitatud, Benfica tagas kolmanda geimi 25:21 võiduga edasipääsu ning võitis ka neljanda 25:20.

"Natuke oli sarnane koduse mänguga. Kuigi esimeses geimis jäime kohe surve alla, vastased tulid tugeva serviga ja ega me sellest paaripunktilisest kaotusest geimi lõpuni välja ei tulnudki. See on täpselt selline meeskond, kelle vastu peab ise ette saama ja siis neile survet avaldama, siis on nende vastu võimalus," arutles Martti Juhkami. "Aga kui nemad eest ära laseme, siis meil sellist kannatust ja võib-olla vigade vähesust ei olnud, nagu selleks mänguks oleks olnud vaja. Aga samas võitlesime, selle taha kindlasti ei jäänud. Andsime endast parima, aga kahjuks tuleb tunnistama, et Benfica on meist praegu parem."

Tartu jätkab nüüd mängimist aste madalamal, CEV karikasarjas, kus kuu aja pärast kohtutakse kahel korral Venemaa tippklubi Kaasani Zeniidiga. Benficaga mängudest saadi suur kogemustepagas, paljuski jäi avamängu kaotatud avageimi taha ja kolmapäeval tehtud taktikalist muudatust Juhkamiga diagonaali kohal oleks võinud samuti esimeses kohtumises katsetada.

Meistrite liigas saadi Šveitsi Amriswillist jagu, aga sealt edasi on vastaste klass juba palju kõrgem.

"Reaalsus on see, et vastas oli meeskond, kes tunneb üksteist, väga suures osas eelmise aasta mehed, mis tähendab seda, et nad teavad, kuidas koos mängida," nentis Alar Rikberg. Meil on palju uusi mehi, lisaks on meil omajagu noori mehi, mis tähendab seda, et mängus ei ole stabiilsust, tulevad mõõnad sisse ja kui võib-olla Eesti tasemel või Baltikumi meeskondadega mängides need mõõnad ei otsusta mängu ära, siis siin ei saa vastast nelja-viie punktiga ette lasta, sest sa lihtsalt ei jõua geimi lõpuks neile järele."