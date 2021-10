Tartu Bigbank kaotas Benficale ning langes Meistrite liigast välja

Tartu alustas kohtumist raskelt ning kaotas esimese geimi 21:25.

Teist geimi alustas Tartu hästi minnes ruttu nelja puntkiga juhtima. Tartu kontrollis teist geimi ja võitis kaheksa puntkiga 25:17. Teises geimis lõi Tartu kolm ässa. Tartu treener vahetas Valentin Kordase asemel sisse Tamur Viidalepa. Diagonaalründaja kohale nihkus Martti Juhkami ja Viidalepp asus nurgaründajaks ning geim võidetigi Juhkami ja Albert Hurda ründemängu toel.

Kolmandat geimi kontrollis algusest peale Lissaboni Benfica ning selle geimiga kustus Tartu jaoks ka Meistrite liigasse jäämise võimalus.

Tartu jätkab mängimist CEV Cupis, kus tläheb vastamisi Venemaa tippklubi Kaasani Zeniidiga. Kohtumine toimub 10. novembril.

Benfica kohtub järgmises ringis soomlaste Sastamalaga.

Enne mängu:

Eestis peetud avakohtumises võttis Benfica 3:1. Edasipääsuks peab Tartu võõrsil korduskohtumise võitma 3:0 või 3:1, ent viimasel juhul mängitakse ka kuldne geim, mis otsustab eelringist edasipääseja.

Tartu Bigbanki peatreener Alar Rikberg usub, et meeskond suudab vaatamata raskele olukorrale võõrsil võita. "Me oleme veel elus. Kokkuvõte on see – mis on minul selge ja mis tuleb meestele selgeks teha – et nendega on võimalik mängida. Neid on võimalik võita ja sellest paarist on võimalik edasi saada. Äraütlemata raske, aga võimalik," rääkis Rikberg.

Tartu ja Lissaboni kohtumiste võitja läheb järgmises eelringis vastamisi kas soomlaste Sastamalaga või Hollandi klubiga Apeldoorn. Paari kaotaja langeb CEV Cupi, kus tuleks vastamisi minna Venemaa tippklubi Kaasani Zeniidiga.

Otseülekanne ERR-i spordiportaalis ja telekanalis ETV+ algab kolmapäeval kell 21.50. Teleris on võimalik valida eesti- ja venekeelse kommentaari vahel.