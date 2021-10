Rando Soome: ma arvan, et Tartu tee on õige

Eesti võrkpallikoondise endine mängija Rando Soome arvab, et Tartu Bigbanki valikud on olnud õiged ja rasketest euromängudest ei tasu end heidutada lasta.

Meistrite liiga eelringides alistas Tartu kahe mängu summas Šveitsi klubi Amriswili ja on kaotanud esimese kohtumise Lissaboni Benficale kodus 1:3.

Kuigi Šveits ja Portugal ei ole suured võrkpallimaad, siis näha tasub ka konteksti. "Me ikkagi oleme võrkpallimaa! Ei saa unustada, kuidas šveitslased ja portugallased mängivad: ühel on üheksa välismaalast - portugallastel - ja teistel on viis välismaalast," lausus Soome.

"Ma arvan, et see pilt laias laastus näitab meie reaalset seisu Eesti klubivõrkpallis. Koondises on võib-olla asjad teised, aga Eestis ei mängi ülemäära palju koondislasi. Tõsi, kõik nad Tartus on. Ma ülemäära mures ei oleks, aga eks me seal oleme, kus turniiritabel praegu näitab."

Tartu meeskond on panustanud kohalikele mängijatele. "Ma arvan, et Tartul läheb väga suur finantsiline aur Meistrite liigas osalemisele. Ega sealt välismaalt väga palju juurde ei osta," lausus Soome.

"Samas arvan, et Tartul ei ole ka väga mõtet osta, sest need mehed, kes mängivad, on noored ja näljased Eesti koondislased. Jah, võib-olla, kui Kert Toobal on vigastatud, kes on sidemängija - kas oleks sinna appi vaja? Võib-olla diagonaalründaja Valentin Kordas - sellistes tippmängudes, kui tal on halb päev, ei saa abi pingi pealt."

"Aga ma arvan, et Tartu tee on õige," usub endine võrkpallur. "Mul ei ole midagi selle vastu, kui nad võtaks juurde välismaalasi, aga seal on kõik sellised näljased mängivad mehed."

Kuna eurosarjamängu tuleb eeldatavalt suhteliselt vähe, siis mida sealt saadakse? "Kogemusi sealt ju otsitakse. Loodetavakse, et need kogemused konverteeruvad kas kevadel Eesti meistrivõistlustel või Credit24 liiga finaalmängudes," vastas Soome. "Ma arvan, et otsitakse tulevikuvaadet. Müts maha Tartu ees - Meistrite liigasse minek on suur ja kallis samm, aga kogemused - põhiasi!"

Benfica - Tartu korduskohtumist saab jälgida kolmapäeval, 13. oktoobril algusega kell 21.50 ERR-i spordiportaalis ja ETV+ kanalil.