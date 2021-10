Alex Saaremaa euromängudest: lähen täie enesekindlusega

Tartu Bigbanki võrkpallimeeskonna temporündaja Alex Saaremaa on seni toimunud kolmes Meistrite liiga mängus saanud kõva mängukarastuse. Tavalisest suurem tähelepanu nõuab harjumist, aga saadud kogemused on igati väärtuslikud.

Veel 20-aastane Saaremaa on euromängudes olnud meeskonna üks põhitegijatest. Suurte rahvusvaheliste mängude kogemus on seni Saaremaal puudunud, nüüd tuleb sellega harjuda.

"Tunnen kindlasti, et närv on suurem kui mõnel Eesti tähtsal mängul. Ütleme nii, et proovin sellest üle olla ja minna täie kindlusega väljakule, et anda endast parim ja aidata meeskond võidule," lausus Saaremaa ERR-ile.

208 sentimeetri pikkune tempomees Saaremaa saab euromängudest korraliku kooli ja kogemuse. Õppimist on palju, nii mänguelementides kui ka vaimse poole pealt.

"Ma arvan, et olen kindlasti serviga enesekindlam," ütles Saaremaa. "Vaimselt tunnen end ka tugevamana. Et suudan ikkagi seda meeskonda aidata ja proovin mitte olla tagaplaanil mängija. Lähen täie enesekindlusega ja püüan olla üks põhimeestest."

"Tahangi näha seda, mis tasemel välismaal mängitakse. Kuna mul polegi varem suuremat kogemust olnud, siis ongi see võimalus ennast näidata ja vaadata, kuidas sealpool on."