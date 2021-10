Pärnu ja TalTech avavad liigahooaja RTU/Robežsardze/Jūrmala vastu

Avo Keele juhendatav Pärnu on kahe hooaja vahel teinud läbi põhjaliku uuenduskuuri, sest lahkujate seas on nii sidemängija Martti Keel (liitus TalTechiga) kui meeskonna teine kauaaegne liider Taavet Leppik (Tartu Bigbank).

Sidemängijana tegutsevad sel hooajal nooruke Richard Voogel ja äsja Brasiiliast meeskonna juurde jõudnud Jo Mauricio da Silva Neto. Tempoosakonnas jätkab Toms Švans, uueks tulijaks on kanadalane Kevin Lebreux. Nurgaründajatest peaks põhirolli kandma ukrainlane Boriss Žukov ja Tony Tammiksaar. Diagonaalründajana liitus eelmisel hooajal Saaremaal pallinud Markus Uuskari ja liberona tegutseb koondislane Silver Maar. Lisaks on meeskonnas mitu noormängijat.

Peatreener Avo Keel ütleb, et uued leegionärid on hetkel veel mitte kõige paremas vormis. "Välismaalased peavad veel kõvasti tööd endaga tegema ja on hetkel sellises vormis nagu nendega tihti kipub olema. Midagi on suvel tehtud, aga mitte pidevalt nädalast nädalasse," sõnab peatreener. "Silver ja Toms on heas vormis, nemad on koondistes töös olnud. Uuskari saab veel juurde panna."

Hooaja avamängule vastu minnes Keelel ülemäära suuri ootusi pole. "Taktikaks on see, et võtame kõik pallid vastu ja lööme kõik maha," muigab ta. "Aga tõsiselt rääkides, on raske midagi oodata, loodan, et näidatakse paremaid sooritusi, kui äsja kontrollmängudes TalTechiga." Liigas paigutab Keel end keskmike sekka, ent kevade tahaks mõistagi medalite eest võidelda, lisab ta.

TalTechi meeskond on samuti palju muutunud, sidemängija Aleksander Eerma on aasta lõpuni laenul Bigbankis, liitunud on aga juba mainitud Martti Keel.

Diagonaalründaja Valentin Kordas liikus samuti Tartusse, tema asemele toodi kunagi Tallinna Selveris pallinud tšehh Matej Šmidl. Olulised täiendused on nurgaründajad Kevin Saar ja Rauno Tamme. Meeskonnas jätkab rannavõrkpallurist nurgaründaja Rasmus Meius ja diagonaalründajana liitus tema rannavolle paarimees Kaur Erik Kais. Liberona jätkab Cris Karlis Lepp, tempomeestest peaks põhikoormust kandma Mihkel Tanila, noor Remo Torn ning Sten Perillus.

TalTechi peatreener Janis Sirelpuu ütles, et meeskonna koosseis on põnev, ent kokkumänguga läheb veel aega. "Oleme sel hooajal kindlasti paremini komplekteeritud kui eelmisel ja koosseis on huvitav. Koostöö klapitamisega on veel probleeme, side ja ründajate vaheline koostöö vajab harjutamist, sest seal on palju momente, mida ei peaks olema. Tšehhi poiss on ka sellises hooajaeelses vormis," ütleb Sirelpuu.

Avakohtumise eel on meeskonnas ka muresid, sest Šmidl haigestus, lisaks tuleb Lätti minna ühe tempomehega. "Tean, et saan ühe tempoga minna, sest Tornil on noorte mängud ja Tanilal isiklikud põhjused. Pean vist ise vaatama," mängib endine temporündaja naljatledes mõttega ise platsile minna. "Aga mis seal ikka, käime seal ära ja töötame edasi, vastase kohta veel palju ei tea."