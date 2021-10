Toobal vollehooaja eel: muret teeb, et väiksemad kohad on välja jäänud

Meeste võrkpalli Balti liiga tänavune hooaeg algab pühapäeval kevadel Eesti meistrivõistluste finaalis kohtunud Tartu Bigbanki ja Tallinna Selveri kohtumisega. Eesti klubidest teevad liigas veel kaasa Pärnu Võrkpalliklubi ja TalTech. Koos Saaremaa meeskonna kadumisega on Eesti klubisid jäänud liigasse neli.

"Need neli võistkonda on praegu väga korralikult komplekteeritud, vähemalt taseme mõttes, kui põhikoosseisud mängivad ja kui kellelgi väga suuri vigastusi pole," lausus Selveri peatreener Andres Toobal ERR-ile.

"Aga natuke tekitab muret, et sellised väiksemad kohad on nüüd ikkagi välja jäänud. Meil on kolmes linnas ainult selline suurem võrkpall. Seda kindlasti peaks ja võiks kuidagi laiema haardega võtta."

Eesti meistrivõistlustel osalevate naiskondade arv on seevastu kasvanud kaheksa peale ja klubidest viis mängivad ka Balti liigas. Tartu on saanud juurde teise võistkonna, Viljandi on tagasi pildil ja uue tulijana osaleb meistrivõistlustel noortega Rae spordikool.

"See lause on ka välja öeldud, et Eesti on võrkpallimaa. Aga tuleb nii tõuse kui ka langusi, nii naistel kui ka meestel," lausus TalTechi mänedžer Uku Rummi.

"Hetkel naistel on tõus näha ka klubide näol kui ka noorte näol - et kui palju on noori tüdrukuid, aga ka poisse trennis käimas - seal on hetkel käärid naiste kasuks."

Tiitlikaitsjana läheb Balti liiga hooajale vastu valitsev Eesti meister TalTech/Tradehouse.