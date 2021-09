Tartu Bigbanki peatreener Rikberg: eurosari on meile väga oluline

Amriswili klubi näol on tegu neljakordse Šveitsi meistriga, viimati võideti kodune liiga aastal 2017. Lisaks on klubil ette näidata kuus Šveitsi karikavõitu ja aastal 2019 saadi CEV Cupil 5. koht.

Meeskonna põhituumiku moodustavad korralikul tasemel leegionärid: sidemängijaks on endine Kreeka koondislane Dima Filippov, diagonaalründajaks serblane Milija Mrdak, nurgaründajad Björn Höhne (Saksamaa) ja Luis Sosa (Kuuba), temporündajad Facundo Imhoff (Argentiina) ja Mischa von Burg (Šveits) ning libero Ramon Diem (Šveits). Kaks viimast kuuluvad hetkel oma riigi koondisesse.

Viimati hooajal 2014/2015 eurosarjas mänginud Tartu meeskonna ridades on kahe hooaja vahel toimunud mitmed muudatused. Üks peamisi rünnakujõude Märt Tammearu liikus Belgia tippklubisse Roeselare Knacki, Stefan Kaibald liitus Saksamaa meistriliigaklubiga Königs Wusterhauseni Netzhoppers ja nurgaründaja positsioonil on meeskonnaga liitunud Martti Juhkami, Tamur Viidalepp ning Taavet Leppik. Lisaks jätkab põhimeestest Albert Hurt. Diagonaalründajana paneb end Tartus proovile Valentin Kordas, põlvelõikusest taastuva põhisidemängija Kert Toobali asemele toodi meeskonda aasta lõpuni laenule TalTechi sidemängija Aleksander Eerma. Tempoosakonnas on tagasi eelmisel hooajal Hispaanias mänginud Mart Naaber.

Bigbanki peatreener Alar Rikberg ütles veidi vähem kui nädal enne avamängu, et klubi jaoks on eurosari väga oluline. "Seetõttu oleme ka meeskonna komplekteerimises silmas pidanud, et suudaksime olla rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised. Otseselt eesmärke on keeruline seada, sest palju sõltub loosist ja seeläbi vastasest. Selge on, et ei eelringis Šveitsi klubi näol ega edasipääsu korral Portugali klubi Lissaboni Benfica näol meile kerged vastased ei sattunud. Seega on oodata raskeid mänge. Ettevalmistusaeg väga pikk ei ole olnud, üritame nii kiiresti kui võimalik heasse vormi saada," kommenteeris Rikberg.

Alles eelmisel nädalal lõpetas peatreener järjekordse koondisetsükli koos Bigbanki mängumeeste Albert Hurda ja Rait Rikbergiga, kellele ta pärast seda väikese puhkuse võimaldas. Nüüdseks on nii Hurt kui Rait Rikberg tagasi Tartu meeskonna treeningutel.

Amriswili tugevuseks on leegionäride kogemustepagas. "Nad on päris ambitsioonika koosluse kokku saanud, põhimeestel on heal tasemel kogemusi nii koondistest kui klubitasandil. Rünnakuvõimu kannavad eelkõige diagonaal Mrdak ja nurgaründaja Sosa."

Bigbank peab nädala lõpus kaks kontrollkohtumist Läti klubiga RTU. "Kui eelmises kontrollmängus Selveriga oli veel katsetamise aeg, siis nüüd läheme mängima tulemuse peale ja iga punkti eest võitlema, et tekiks võimalikult võistluse sarnane kogemus," lisas peatreener.

Tartu Bigbanki eurosarja mängud on otsepildis nähtavad ETV2 vahendusel.