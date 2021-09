Hamilton võttis Norrise ebaõnne järel karjääri sajanda võidu

Vormel-1 sarja Venemaa GP võitis valitsev maailmameister Lewis Hamilton (Mercedes), kellele oli see karjääri sajandaks triumfiks.

Pühapäevast põhisõitu parimalt stardikohalt alustanud Lando Norris (McLaren) jäi teises kurvis Carlos Sainzi (Ferrari) selja taha, ent läks 13. ringil hispaanlasest mööda ja püsis pikalt esikohal, hoides Hamiltoni osavalt enda tuules.

Kaheksa ringi enne GP lõppu hakkas sadama vihma, aga Norris otsustas riskida, rajale jääda ning mitte sõita boksi rehve vahetama. 51. ringil libises noor britt paraku teelt välja, esikoha haaras boksis käinud Hamilton ning teise etappi rivi lõpust alustanud Max Verstappen (Red Bull).

Norris pidi lõpuks leppima seitsmenda kohaga, tema tiimikaaslane Daniel Ricciardo sai Hamiltoni, Verstappeni ja Sainzi järel neljanda koha. Viies oli Valtteri Bottas (Mercedes) ning kuues Fernando Alonso (Alpine).

MM-sarja üldarvestuses on Hamiltoni (246,5 punkti) edu Verstappeni ees nüüd kaks punkti, kolmas on Bottas (151) ja neljas Norris (139).