Schumacher ja Mazepin jätkavad Haasis

Schumacher ja Mazepin liitusid Haasiga enne käesolevat hooaega, varasemalt sõitsid meeskonna eest Romain Grosjean ja Kevin Magnussen.

"Teadsime, et 2022. aastaks on oluline järjepidevus ning seetõttu on mul heameel teata, et nii Mick Schumacher kui ka Nikita Mazepin jätkavad meie meeskonnas ka järgmine aasta," kommenteeris meeskonna pressiteates Haasi tiimipealik Günther Steiner.

"Käesolev hooaeg on andnud mõlemale sõitjale võimaluse areneda. Ilmselgelt on olnud raske aasta, aga samal ajal on mõlemad mehed andnud endast kõik, et õppida ja harjuda sellega, mis tunne on olla vormel 1 piloot," lisas Steiner.

"Ootame huviga 2022. aasta hooaega. Oleme kindlad, et areneme meeskonnana ning suudame Mickile ja Nikitale anda konkurentsivõimelise paketi, et nad saaksid oma F1 karjääris võtta järgmise sammu."

Järgmine vormel 1 etapp toimub sel nädalavahetusel Venemaal.