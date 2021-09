Slovakkia velotuuri võitis Sagan, Vahtra 60.

23-aastase Iisraeli ratturi Einhorni jaoks oli tegemist karjääri esimese profivõiduga. Finišis edestas ta slovakki Peter Saganit (Bora-Hansgrohe) ja hollandlast Cees Boli (Team DSM). Vahtra kaotas neljandal etapil võitjale üheksa minuti ja kolme sekundiga.

"Me sõitsime täpselt nii nagu planeerisime – mõistuse ja jalgadega. Täna kandis meie töö lõpuks vilja. Ma olen väga õnnelik esimese koha üle," ütles Einhorn finišis. "Meeskond tegi head tööd, et ma väikese grupiga eest ära saaksin ja pakkusid mulle seal vajalikku tuge, et saaksin energiat lõpuspurdiks säästa."

Kokkuvõttes teenis velotuuril kohalike rõõmuks esikoha Sagan. Teise koha pälvis sakslane Jannik Steimle (Deceuninck – Quick Step; +0.11) ja kolmanda Bol (+0.17). Vahtra kaotas võitjale 11 minuti ja 22 sekundiga ning lõpetas 60. positsioonil.