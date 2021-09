Rehepapp: on ime, et ma sel aastal üldse nii kaugele jõudsin!

"See on ime, et ma sel aastal üldse nii kaugele jõudsin," tunnistas Rehepapp pärast finaali. "Olen aasta aega saanud väga vähe harjutada, mul pole kunagi nii harjutamisvaest aastat olnud. Olen otsustanud piljardilaua asemel rohkem aega veeta perega, lapsega."

"Vaadates, kui palju konkurendid harjutavad, kui palju häid mängijaid on: ma julgen öelda, et see, et [Denis] Grabet siin mängimas ei olnud, väga palju taset ei mõjutanud. Minu jaoks on see väike ime, aga mis inimesele võimatu, on Jumalale võimalik. Ju siis pidi nii minema," tõdes Rehepapp.

"Ma pole sellises stuudiokeskkonnas kunagi varem mänginud, see tekitas pinget," sõnas Maimre. "Mul tulid väikesed vead sisse ja tema kasutas need ära."

Karikad andis mängijatele üle olümpiavõitja Gerd Kanter.