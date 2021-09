FC Kuressaare alistas võõrsil suureskooriliselt Nõmme Kalju

Küllaltki võimalustevaese pooltunni jooksul valdas Kalju küll enam palli, kuid esimene väga hea võimalus skoori avamiseks oli hoopis Nõmmele külla sõitnud saarlastel. Endine Kalju raudvara Karl Mööl pääses 31. minutil üks-ühele Sergei Lepmetsaga, kuid palli veeres posti.

Juba neli minutit hiljem teenis Kuressaare aga penalti, kui Andri Markovitš kaotas palli ja tõmbas Artjom Jermatšenko karistusala nurgas maha. Penalti realiseerimisega Märten Pajunurmel probleeme ei tekkinud.

Kuu eest FC Flora 1:0 alistanud Kuressaare sel korral ühe väravaga ei piirdunud. Avapoolaja viimasel minutil võitis kaotas Kalju taaskord ohtlikult palli Jermatšenkole ja jooksu pääsenud Mattias Männilaan lahendas olukorra külmavereliselt oma hooaja kaheksandaks väravaks. Poolajavile kõlades ei jäänud nõmmekatel üle muud, kui pea uutesse mängusärkidesse peita ning riietusruumi jalutada.

Teisel poolajal muutus Kalju nukker seis veelgi hullemaks, sest Avilovi eksimusest alguse saanud rünnaku lahendas 3:0 väravaks eelmistele tabamustele eeltöö teinud Jermatšenko.

Korralikku survet Kalju Kuressaarele peale suruda ei suutnudki ning saarlased lahkusid Kadrioru staadionilt kolme värava ja kolme punktiga. Tegu on läbi aegade esimese korraga, kui Kuressaare Premium liigas Nõmme Kalju alistab.

FC Kuressaare kindlustas tänu hooaja kuuendale võidule Premium liiga tabelis kaheksandat kohta ning on ühe vähempeetud mängu juures Viljandi Tulevikust vaid kolme punkti kaugusel. Pärnu Linnameeskond kaotab saarlastele viie, Tartu Tammeka seitsme punktiga.

Nõmme Kalju, kes oli kohutava hooaja alguse järel vahepeal jalad pisut alla saanud, on nüüd viimasest kolmest mängust teeninud vaid ühe viigipunkti Narva Transi vastu. Kalju on Premium liigas 36 punktiga neljandal kohal. Viis (!) mängu vähem pidanud Flora on seitsme punkti, mängu vähem pidanud Paide kümne punkti kaugusel.