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Levadia ja Kalju pakkusid vägeva lõpplahenduse

Premium liiga
Nõmme Kalju FC – Tallinna FCI Levadia
Nõmme Kalju FC – Tallinna FCI Levadia Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Premium liiga

Jalgpalli Premium liiga 17. voorus mängisid liidermeeskond Tallinna FCI Levadia ja Nõmme Kalju 1:1 viiki.

Suurem osa mängust kulges mõlema meeskonna jaoks võimalustevaeselt ning kõige põnevamad hetked hakkasid hargnema alles viimase veerandtunni jooksul.

Levadia teenis Rommi Sihti vea järel 79. minutil penalti, kuid Kalju kindamees Henri Perk tõrjus Bubacarr Tambedou soorituse.

Tambedou lunastas oma eksimuse 90+4. minutil, kui suunas Rasmus Peetsonilt tulnud palli kannaga Kalju võrku. Kõigest minut hiljem oli Kalju suurte jõududega Levadia karistusalas ning viigipunkti päästis Daniil Tarassenkov, kes keerutas palli paremasse ristnurka.

Levadial lõppes kümne mängu pikkune võiduseeria. Liigatabelis on neil kirjas 43 punkti. Kalju tõusis võrdsetele punktidele (30) Tallinna Floraga, kuid Floral on kaks mängu vähem peetud.

Flora võõrustab pühapäeval Paide Linnameeskonda. Teises pühapäevases mängus kohtuvad Tartus sealne Tammeka ja Narva Trans. 17. vooru lõpetab tuleval reedel Pärnu Vapruse ja FC Kuressaare kohtumine.

Tabeliseis: 1. Levadia 43 punkti (17 mängust), 2. Flora 30 p (15), 3. Kalju 30 p (17), 4. Paide 25 p (16), 5. Tammeka 20 p (15), 6. Vaprus 20 p (16), 7. United 19 p (17), 8. Harju 19 p (17), 9. Kuressaare 17 p (16), 10. Trans 10 p (16).

Toimetaja: Henrik Laever

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