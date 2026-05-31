Paide sai koduväljakul Kuressaare vastu viigipunkti

Paide Linnameeskond on Premium liigas viimase seitsme vooruga kogunud viis punkti
Paide Linnameeskonna kehv seeria jalgpalli Premium liigas sai pühapäeval jätku, kui koduväljakul mängiti FC Kuressaarega välja 1:1 viik.

Paide läks kohtumist juhtima 16. minutil, mil Modou Sohna kauglöök rikošeti abil saarlaste võrku lendas. Külalised püsisid pärast seda aga mängus ning jõudis 78. minutil ka viigini, kui Taavi Jürisoo leidis kontrarünnakul värava eest Andero Kivi. Pärast seda sai Paide veel mitu head võimalust, aga ei suutnud Kuressaare väravavõrku sahistada ning kohtumine lõppes 1:1 viigiga.

Paide on viimase seitsme mänguvooruga koduses kõrgliigas teeninud vaid ühe võidu ning kaks viiki. Liigatabelis jätkatakse 21 punktiga neljandal real, vahe kolmandal kohal asetseva FC Floraga (27 p) on paisunud kuuele punktile. Kuressaare teenis oma 13. punkti ja tabelis ollakse üheksandal kohal, Nõmme United jätkab sama tulemusega kaheksandal real.

15. mänguvooru mängud peetakse 13. ja 14. juunil, pärast koondisepausi.

Tabeliseis:
1. Levadia 36 punkti
2. Kalju 28
3. FC Flora 27 (13 mängu)
4. Paide 21
5. Harju Laagri 19
6. Pärnu 19
7. Tammeka 16 (13 mängu)
8. Nõmme United 13
9. Kuressaare 13
10. Narva 9

Toimetaja: Kristjan Kallaste

