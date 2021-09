Levadia alistas kindlalt vähemuses mänginud Paide Linnameeskonna

Paide jäi juba 27. minutil vähemusse, kui Abdul Razak Yusif teenis punase kaardi. 39. minutil avas külaliste väravaarve Zakaria Beglarishvili, kes oli täpne ka kuus minutit hiljem.

Avapoolaja lisaminuteil teenis Paide ka penalti, mida läks lööma Henri Anier, kuid väravavaht tõrjus. Anier lõi seejärel teise palli sisse, aga väravat ära ei loetud.

Teisel poolajal teenis penalti Levadia, mille realiseeris Hannes Anier.

Levadia jätkab 58 punktiga Premium liiga liidrina, teine on 46 punktiga Flora ja kolmas Floraga sama palju punkte kogunud, kuid neli mängu rohkem pidanud Paide.

Enne mängu:

Pühapäeval kohtuvad Paide linnastaadionil Paide Linnameeskond ja Tallinna FCI Levadia. Premium Liiga liider Levadia on võitnud 11 järjestikkust kohtumist, viimati kaotati maikuus Tallinna Florale. Liigatabelis teist kohta hoidev Paide Linnameeskond üritab üheksa punktilist vahet Levadiaga vähendada.

"Levadia on kindel tabeliliider, kes on näidanud stabiilset mängu. Kinni püüdmiseks peame nad pühapäeval alistama, mis on meile jõukohane. Peame tegema maksimaalse pingutuse ja uskuma endasse. Oleme tugev ja ühtne meeskond, kellel pole midagi kaotada. Läheme mängule heatujuliselt ja motiveerituna," sõnas mängu eel Paide peatreener Vjatšeslav Zahovaiko, vahendab Eesti Jalgpalli Liit.

"Läheme Paidesse ainult ühe mõttega. Hooaja lõpus on iga kohtumine nagu finaal. Kaarte ei ava, aga kindlasti jääme truuks oma mängustiilile. Paide linnastaadioni väljak on veidi väiksem kui A. Le Coq Arena, seega on meie mängu installeerimine mõnevõrra keerulisem. Hea tulemuse saavutamiseks peame tegutsema nii rünnaku- kui kaitsefaasis ühtmoodi hästi," kommenteeris kohtumist Levadia peatreener Vladimir Vassiljev.

Sel hooajal on klubid omavahel juba kaks korda kohtunud. Aprillis alistas Paide Levadia tulemusega 4:0. Levadia sai kuu aega hiljem revanši, kui võitsid Paidet skooriga 2:1.