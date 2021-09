Võimsas hoos Kuressaare lõi Pärnule teisel poolajal kuus väravat

Kõik väravad sündisid teisel poolajal: esmalt oli 49. minutil täpne Sander Laht, 64. minutil suurendas võõrustajate edu Mattias Männilaan ning kaheksa minutit hiljem tegi Märten Pajunurm seisuks 3:0.

Viimastel minutitel korraldas Kuressaare külalismeeskonnale tõelise väravatesaju, kui Markus Allast oli resultatiivne 84., Laht 88. ning Otto-Robert Lipp 89. minutil.

Võimsas hoos Kuressaare on viimasest viiest mängust võitnud neli ja 23 kohtumisega kogutud 23 punkti asetavad nad tabelis seitsmendale kohale. Pärnu on 24 mänguga teeninud 15 punkti, viimasel kohal oleval Tartu Tammekal on 13 silma.

Viimati sai Kuressaare meistriliigas nii suure võidu 2005. aastal, kui Tallinna Dünamo alistati 8:1. Sealjuures oldi kolm nädalat varem sama skooriga alla jäädud TVMK-le.