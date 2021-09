Teisena startinud Vips loovutas õhtuseks sprindisõiduks kohti

Vips möödus esimese sprindisõidu avakurvis David Beckmannist ning asus sõitu juhtima. Pärast mitut õnnetust ja ringe turvaauto taga sai sõit lõpuks jätkuda 11. ringil, misjärel möödus temast 15. ringil suurepärase sõidu teinud Theo Pourchaire. Prantslane tegi sõidule ka tugeva lõpu, mille peale eestlane pidurdas, et õhtuses sprindisõidus, kui stardijärjekord ümber pööratakse, parem stardikoht saada.

Pourchaire võitis esimese sprindisõidu ajaga 39.12,495, teiseks jäi Zhou Guanyu (Uni-Virtuosi; +4,360) ja kolmandana lõpetas 19. kohalt alustanud Christian Lundgaard (Art GP; +6,929). Vips jäi lõpuks kaheksandaks ning kaotas võitjale 12,789 sekundit.

Teine sprindisõit, kus Vips läheb rajale kolmandalt kohalt, toimub laupäeval kell 15.45, põhisõit saab alguse pühapäeval kell 11.25.

THÉO POURCHAIRE WIIIINS!



