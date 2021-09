Jüri Vips pidi kvalifikatsioonis leppima üheksanda kohaga

Hitech meeskonna sõitja Vips võttis vabatreeningul küllaltki rahulikult ja sai kirja paremuselt 11. aja. Vabatreening lõppes kehvasti Roy Nissany jaoks, kelle mootor otsad andis ning tossupilv raja enda alla mattis.

Kvalifikatsioonis oli Vipsi minek võrreldes treeninguga pisut parem, kuid üheksas positsioon kindlasti rahuloluks põhjust ei anna. Hetkeks sattus Eesti vormelipiloot vasaku rehviga ka kruusale, kuid pääses õnneks vaid ehmatusega ja suutis vormeli üle kontrolli säilitada.

Kvalifikatsiooni kiireim oli Oscar Piastri, kelle jaoks oli see juba teine järjestikune kvalifikatsiooni võit. Esikolmikusse mahtusid ka Jehan Daruvala ja Guanyu Zhou. Sprindisõidud algavad laupäeval kell 9.50 ja 15.45, põhisõit pühapäeval kell 11.25.

It's POLE for @OscarPiastri! His second in a row #ItalianGP #F2 pic.twitter.com/OlINWhxfDq