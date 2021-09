Hein: nullimäng on väga positiivne

"Saime lõpuks punkti ka kätte. Pärast Belgiaga peetud mängu oli selja taga viis väravat. Nüüd oli positiivne saada see nullimäng ja punktiarve on ka avatud," rääkis Eesti koondise väravavaht Karl Jakob Hein Delfile.

Kohtumise jooksul väga heade tõrjetega hakkama saanud Hein tõdes, et parimaks võib pidada teise poolaja alguses tehtud reaktsioonitõrjet, kus sai käed ette Gereth Bale'i pealöögile.

"Selle nimel me väravavahid olemegi, et vajaduse korral rasketes olukordades peame seal olema, kus võistkond vajab ja võistkonda mängus hoidma. See teeb meie töö eriliseks ja nauditavaks," sõnas Hein.

Walesi mängumehed tegutsesid trahvikastis kohati väga jõuliselt ning läksid Heinaga kontakti, nii sai Eesti koondise väravavaht kuulda ka fännide vilet.

"Ma ei pannud absoluutselt tähele," rääkis ta esmalt publikust. "Viiekast on minu oma ja kui nad otsustasid sisse lennata ja haiget saada, siis mina suurt midagi seal teha ei saa. Sellistele asjadele mina ei keskendu. Ma ei pannud tähele vilekoori ega midagi muud."

0:0 viiki eelmise EM-i poolfinalistiga pidas Hein loomulikult väga heaks saavutuseks, aga lisas, et eestlaste mängupildis on asju, mida tulevikus korrigeerida.