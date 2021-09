Eesti naisjuunioride saalihokikoondis alustas MM-valikturniiri võidukalt

Eesti koondis alustas mängu suurepäraselt, võites avakolmandiku 3:0. Võistkonna esimese ja ajaloolise värava viskas võistkonna kapten Liis Lokk. Teisel kolmandikul vähendas Itaalia vahet lüües ühe vastuseta värava. Kolmas kolmandik kulges pingeliselt, mängu võitis Eesti 4:3.



Mängu parimaks Eesti poolelt valiti Reelika Liiv, kes viskas ühe värava ja andis ühe resultatiivse söödu.



Koondise peatreener Joel Heine hindas mängu närviliseks. "See oli meie koondise esimene mäng ja arusaadavalt väga närviline. Võitsime ja see on oluline. Nüüd on turniiri algus tehtud ja hakkame homseks valmistuma," sõnas Heine.



Lisaks Eesti ja Itaalia mängule toimus täna kohtumine Ungari ja Taani koondise vahel, Taani võitis mängu 10:5 (6:0; 2:3; 2:2). Neljapäeval algusega kell 18:00 mängib Eesti koondis Ungari vastu.