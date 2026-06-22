Eesti noortekoondise keskkaitsja koduklubi kerkis Saksamaa esiliigasse

Neidude U19 koondisesse kuuluv Kreekas sündinud Tania Komarovski on Eestimaal pallinud vaid koondise ridades, olles kirja saanud seitse mängu ja ühe värava. Klubitasandil seisab ta nime taga aga värskelt Saksamaa tugevuselt teise liigasse tõusnud klubi - Berliini Hertha, kirjutas Soccernet.ee.

Oma Regionalliga tsooni üheksapunktise edumaaga RB Leipzigi duubli ees võitnud Hertha pidas kodus-võõrsil printsiibil üleminekumängud Saarbrückeniga. Neist esimene võideti 4:1, teine kaotati vaatamata juba 9. sekundi väravale 2:3. Parem väravate vahe saatis 2. Bundesligasse Hertha, kes on naiste osakonda üles ehitanud alates 2023. aastast.

Mõnes esindusnaiskonna duellis vahetusse kuulnud Komarovski kummaski üleminekumängus kaasa ei teinud. Lisaks konkurentsile võib minutite puuduse taga võib olla ka ränk põlvevigastus: noor keskkaitsja vigastas eelmisel aastal põlve ristatisidet ning taastus alles tänavu kevadeks. Seejärel tegi ta kaasa mõne mängu järelkasvuvõistkonnas.