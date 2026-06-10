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Kapten Staali iluvärav aitas Carolinal põneva finaalseeria taas viigistada

Jäähoki
Kapten Jordan Staali iluvärav aitas Carolina Hurricanesil Stanley karikafinaalis üldseisu viigistada
Kapten Jordan Staali iluvärav aitas Carolina Hurricanesil Stanley karikafinaalis üldseisu viigistada Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jäähoki

Jäähokiliiga NHL-i finaalseeria neljandas kohtumises alistas Carolina Hurricanes võõrsil 5:3 (3:1, 0:2, 2:0) Vegas Golden Knightsi ja viigistas Stanley karikafinaalis seisu kaks-kahele.

Hurricanes alustas mängu tempokalt: vaid 66 sekundit pärast kohtumise algust lükkas Logan Stankoven kahelt meetrilt võrku otsapoordist väravaesisele põrganud litri, 2.22 hiljem pani Jackson Blake punkti ilusale meeskondlikule rünnakule ja tegi seisuks 2:0.

Seitse ja pool minutit pärast mängu algust vähendas Mark Stone kodumeeskonna kaotusseisu minimaalseks, aga Hurricanesi kapten Jordan Staal viis siis avakolmandiku keskel Vegase arvulises vähemuses oma võistkonna ette 3:1.

37-aastane Staal on värava visanud kõigis neljas finaalseeria kohtumises ning viis omad võidule ka teisipäeval: pärast seisu viigistanud William Karlssoni ja Brett Howdeni väravaid teisel kolmandikul saatis Staal kuus ja pool minutit pärast otsustava perioodi algust litri võrku kukkumise pealt. Suure eeltöö tegi tabamusele Scott Jarvis, kes ei suutnud küll realiseerida ootamatult kätte kukkunud üks-üks olukorda, aga võitles siis litri nelja Vegase mehe vahelt omadele tagasi.

"See oli suurepärane vise, hullumeelne. Olime tema üle väga õnnelikud. Milline vinge finaalseeria tal käsil on," kiitis meeskonna kaptenit teisipäevase avavärava visanud Stankoven. Lõppskoori vormistas Nikolaj Ehlers viimasel minutil tühja võrku.

Stanley karikasarja finaali neljas esimeses kohtumises viskas viimati värava Mike Bossy enam kui 40 aastat tagasi; ühtlasi sai Staalist Mark Recchi ja Igor Larionovi järel kolmas vanim mängija, kes finaalseeria ühes mängus visanud mitu väravat. Seeria viies mäng toimub Eesti aja järgi ööl vastu reedet Carolina kodujääl.

Toimetaja: Anders Nõmm

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