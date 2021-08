Korvpalliliidu juht: äriinimesena ütleksin, et projekt oli riigi seisukohalt tasuv

"Korvpalliliit taotles valitsuselt abi 2025. aasta EM-i korraldamiseks. See koosnes toetusest, et võistlus läbi viia, aga ka saali laiendamiseks mõeldud rahaks, mis on vajalik tagamaks, et Eestis oleks vähemalt üks saal, kus on 10 000 istekohta," lausus Sarapuu.

"See on ka miinimummäär selleks, et EM-i alagrupiturniiri üldse taodelda. Et olla konkurentsis Läti ja Soomega, kes on ilmselt ka 2025. aastaks taotlust esitamas."

Sarapuu sõnul oli eraomanik valmis Suurhalli laiendamiseks panustama 2,9 miljoni euroga. Projekti kogumaksumus jäänuks tema hinnangul üheksa kuni kümne miljoni euro kanti.

"Ma kindlasti ootasin ja lootsin, sest meie põhjendus ja argumentatsioon olid... äriinimesena ütleks, et suhteliselt pika vaatega ja riigi seisukohalt tasuv," usub Sarapuu.

"Me näitasime väga selgelt ära, et eraomanikul endal täit summat ei oleks rentaabel investeerida. Tasuvusaeg oleks läinud väga pikaks. Küll aga oleks riik saanud tagasi ainult ühe üritusega - 2025. aasta EM-i korraldamisega - kogu selle summa, mis ta oleks toetuseks andnud."

"Kui me näitasime ka, kui palju Eestist neid üritusi mööda läheb tänu sellele, et meil pole suurt saali, siis see on tegelikult ainult väike köömes. Eraomanik oli valmis ise umbes kolmandiku vajaminevast summast investeerima, et saali laiendada.

"Tegelikult eraomaniku tulud on ka oluliselt väiksemad sellest, mis maksutuluna riik ja omavalitsus saavad, kui sissetulevate turistide pealt selle teenima," lausus korvpalliliidu juht.

Teisipäev, 31. august oli 2025. aasta korvpalli EM-i alagrupiturniiri korraldusõiguseks taotlemiseks viimane päev ja Sarapuu teatel võttis Eesti taotluse tagasi.