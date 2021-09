Pürn: valitsusel oli laiapõhjaliseks aruteluks liiga vähe aega

Pürn tõi välja mitu põhjust, miks otsustas Eesti Vabariigi valitsus mitte toetada Eesti korvpalliliidu poolt kavandatud Saku Suurhalli ümberehitamist. "Peamine põhjus oli, et aruteludeks jäi valitsuse tasandil aega väheks. Samuti tekkis selline põhimõtteline küsimus, millal ja mis tingimustel peaks riik minema erasektorit toetama," lisas ta.

"Analüüsi all oli sport ja üks konkreetne turniir, aga kindlasti puudutavad Saku Suurhalli arengu küsimused lisaks spordile ka kultuurisündmusi ja näiteks konverentside korraldamist," märkis Pürn.

Küsimuse peale, kui kaua valitsusel oli otsustamiseks aega, vastas Pürni, et ametlik taotlus korvpalliliidu poolt tuli alles mõni nädal tagasi, ent laiapõhjalisema diskussiooni loomiseks oleks pidanud varem esitama vajalikud dokumendid. "Aeg polnud küll mingisugune võluvõti, aga oleks andnud valitsusele võimaluse, et pikemalt ja sügavamalt küsimust arutada."

Pürni sõnul oli kultuuriminister Anneli Ott toetaval seisukohal, aga tõdes, et valitsuses piisab ka sellest kui üks minister jääb eriarvamusele. "On vaja aega, et sellist laiapõhjalist arutelu tekitada. Antud hetkel seda konsensust valitsuses ei tekkinud. Mine tea, mis oleks juhtunud, kui oleks alustatud varem, aga sellele peab vastama korvpalliliit, miks jäi liiga vähe aega."