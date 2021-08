Guardiola: lahkun Manchester Cityst pärast lepingu lõppemist

Manchester City peatreener Josep Guardiola ehk Pep ütles, et plaanib klubist lahkuda, kui tema leping 2023. aastal otsa saab. Hispaanlane ütles, et asub tõenäoliselt mõnd rahvuskoondist juhendama.

Guardiola rääkis kolmapäeval Brasiilia finantsteenuste firma XP Investimentose korraldatud üritusel ning ütles, et laseb 2022/2023 hooaja lõpus enda lepingu Manchester Cityga tühjaks joosta ning seda pikendada ei plaani.

"Pärast seitset aastat siin klubis (Guardiola võttis üle 2016. aastal – toim), ma vist peatun. Ma võtan väikese pausi, et näha, millega me hakkama saime. Tahaksin treenida mõnd Lõuna-Ameerika tiimi, Euroopa tiimi, mängida Copa Americal. Tahan neid kogemusi," ütles 50-aastane treener.

Guardiola lisas, et tema järgmine samm võib olla mõne koondise juhendamine. "Järgmine samm on rahvuskoondis, kui võimalus tekib. Rahvuskoondis on järgmine samm," ütles treener, kes võttis aastase pausi ka pärast seda, kui 2012. aastal Barcelona treenerina lõpetas. Siis ühines ta Müncheni Bayerniga.

Hispaanlane võitis Barcelonaga kahel korral Meistrite liiga ning kolmel korral liigatiitli. Müncheni Bayerniga tuli ta Bundesliga meistriks kolmel korral ning Manchester Cityga on ta Inglismaa kõrgliiga meistriks tulnud kolmel korral.