Itaalia jalgpalliliit peab läbirääkimisi Pep Guardiolaga

Itaalia koondis jäi kolmandat korda järjest MM-finaalturniiri ukse taha. Seejärel lahkusid ametist nii rahvusmeeskonna peatreener Gennaro Gattuso kui ka alaliidu president Gabriele Gravina. Presidendi ametikoht on nüüdseks täidetud, aga uut peatreenerit jätkuvalt otsitakse.

Itaalia meedias on juba mõnda aega seostatud peatreeneri kohaga Antonio Contet ja Roberto Mancinit. Teisipäeval teatas Malago, et alaliit peab läbirääkimisi ka Pep Guardiolaga. Ta toonitas siiski, et see ei tähenda, et hispaanlasest saab kindlalt järgmine Itaalia koondise peatreener.

"Tuntud treeneri palkamiseks oleme varem teinud erandeid. Näiteks praegu pakub ajalehtedele kõige rohkem kõneainet Pep Guardiola. Guardiola puhul oleme teinud erandi, kuid põhjustesse ma praegu ei lasku. Pealegi, ei ole üldse kindel, kas sellest lõpuks asja saab," ütles Malago kodumaa väljaandele Cronache di Spogliatoio.

"Minu arvates oli õige ja oluline temaga dialoogi alustada ning seda elus hoida. See ei tähenda, et käitume lugupidamatult teiste kandidaatide suhtes, sest ka nendega on läbirääkimised alanud. Võimalik, et lõpuks otsustame kellegi kasuks, kes kuulub põlvkondlikult uuemasse koolkonda. See on aga väga subjektiivne küsimus," lisas Malago.

Guardiola ei ole oma treenerikarjääri jooksul veel ühtegi rahvuskoondist juhendanud. Vahetult enne Manchester Cityst lahkumist tõdes hispaanlane, et on pikkadest klubihooaegadest kurnatud ning kavatseb treeneritööst pausi teha.

Itaalia koondis naaseb võistlustulle septembri lõpus, kui alustab uut Rahvuste liiga tsüklit kodumänguga Belgia vastu.