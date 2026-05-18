X!

Meedia: Guardiola lahkub hooaja lõpus Manchester Cityst

Jalgpall
Pep Guardiola
Pep Guardiola Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Jalgpall

Inglismaa spordimeedia kirjutas esmaspäeva hilisõhtul, et Manchester City jalgpallimeeskonna ajaloo edukaim treener Pep Guardiola jätab hooaja lõpus klubiga hüvasti.

Uudisest kirjutasid oma allikatele toetudes nii BBC kui Daily Mail. Guardiola leping klubiga kehtib järgmise hooaja lõpuni ja City loodab, et katalaan jätkab meeskonna juhendajana, ent allikate sõnul tehakse tema lahkumiseks järgmisel nädalal tagatoas juba ettevalmistusi.

Nii Barcelona kui Müncheni Bayerni kolme meistritiitlini tüürinud Guardiolast sai City peatreener 2016. aastal ja tema käe all on klubi võitnud 17 suurt trofeed, teiste seas kuus Inglismaa meistritiitlit ja Meistrite liiga karika.

Mitmed City edukaima ajastu põhimängijad on juba meeskonnast lahkunud või lahkumas: Kevin de Bruyne liitus eelmisel suvel Napoliga, Kyle Walker veetis eelmise hooaja lõpu laenulepingu alusel AC Milanis, Ederson müüdi mullu sügisel Fenerbahcesse ning nädala pärast jätavad klubiga hüvasti Bernardo Silva ja John Stones.

BBC kirjutab, et Guardiola mantlipärijaks peetakse endist Chelsea peatreenerit Enzo Marescat, kes töötas hooajal 2020/21 Citys reservmeeskonna juhendajana.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

18.05

Meedia: Guardiola lahkub hooaja lõpus Manchester Cityst

18.05

Yamal jätab Hispaania esimese mängu vahele, Fermin Lopez läheb noa alla

18.05

Igihaljas Modric sõidab oma viiendale MM-ile

18.05

Ligi veerand sajandit Madridi Realis mänginud kapten lahkub klubist

18.05

Eesti noortekoondislane tegi Saksamaa esiliigas debüüdi

18.05

Werder kavatseb Heinast teha järgmiseks hooajaks esikinda

17.05

Levadia võttis võidu, Paide lõpetas üheksakesi

17.05

Man United tagas Inglismaal kolmanda koha

17.05

VIDEO | Paide - Levadia mängu esimene pooltund tõi neli väravat

17.05

FC Flora lõpetas peasponsoriga lepingu

sport.err.ee uudised

18.05

Meedia: Guardiola lahkub hooaja lõpus Manchester Cityst

18.05

Yamal jätab Hispaania esimese mängu vahele, Fermin Lopez läheb noa alla

18.05

Lips finaalseeria puhkepäevadest: ei usu, et kummalgi tükid taga oleks

18.05

ETV spordisaade, 18. mai

18.05

Petrõkina saab tippude abiga kaks uut kava: eksperiment on juba õnnestunud! Uuendatud

18.05

Soome viskas USA-le kuus väravat, Kanada maadles vana sõbra Taaniga

18.05

Igihaljas Modric sõidab oma viiendale MM-ile

18.05

Nõmm hooajast Saksamaal: sain kinnitust, et saan sellest asjast aru küll

18.05

EOK sõlmis juhtimiskultuuri tugevdamiseks koostöölepingu advokaadibürooga

18.05

Lucas Leok jäi Saksamaa MV etapil napilt üldvõiduta

18.05

Glinka teenis Prantsusmaa lahtiste kvalifikatsioonis kindla võidu

18.05

Ligi veerand sajandit Madridi Realis mänginud kapten lahkub klubist

18.05

Eesti noortekoondislane tegi Saksamaa esiliigas debüüdi

18.05

Rahvusvaheline võimlemisliit näitas agressorriikidele rohelist tuld

18.05

Vanker ja Lõhmus said Rumeenias kaela hõbeda, Teppan ja Hurt tulid pronksile

18.05

Vaidem tõusis viimaste meetritega Rõuge rattamaratoni võitjaks

18.05

Lusti nihkus 6000 punkti piirile lähemale

18.05

NBA kõige väärtuslikumaks mängijaks valiti taas Gilgeous-Alexander

18.05

Ruben Volt võidutses kuulsal Spa ringrajal

18.05

PGA Championshipi võitis 107 aasta järel Inglismaa golfar

loetumad

17.05

Jefimova: maikuuks tundsin end Ameerikas juba väga mugavalt

18.05

Drell aitas Reali kukutada

17.05

TalTechi korvpallurid võitsid üle pikkade aastate taas medali

18.05

Läti jäähokikoondis avas MM-il võiduarve

17.05

Levadia võttis võidu, Paide lõpetas üheksakesi

18.05

Seitsmenda mängu võitnud Cavaliers pääses idas finaali

18.05

Ligi veerand sajandit Madridi Realis mänginud kapten lahkub klubist

18.05

Soome viskas USA-le kuus väravat, Kanada maadles vana sõbra Taaniga

18.05

Werder kavatseb Heinast teha järgmiseks hooajaks esikinda

18.05

Lusti nihkus 6000 punkti piirile lähemale

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo