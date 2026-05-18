Meedia: Guardiola lahkub hooaja lõpus Manchester Cityst

Uudisest kirjutasid oma allikatele toetudes nii BBC kui Daily Mail. Guardiola leping klubiga kehtib järgmise hooaja lõpuni ja City loodab, et katalaan jätkab meeskonna juhendajana, ent allikate sõnul tehakse tema lahkumiseks järgmisel nädalal tagatoas juba ettevalmistusi.

Nii Barcelona kui Müncheni Bayerni kolme meistritiitlini tüürinud Guardiolast sai City peatreener 2016. aastal ja tema käe all on klubi võitnud 17 suurt trofeed, teiste seas kuus Inglismaa meistritiitlit ja Meistrite liiga karika.

Mitmed City edukaima ajastu põhimängijad on juba meeskonnast lahkunud või lahkumas: Kevin de Bruyne liitus eelmisel suvel Napoliga, Kyle Walker veetis eelmise hooaja lõpu laenulepingu alusel AC Milanis, Ederson müüdi mullu sügisel Fenerbahcesse ning nädala pärast jätavad klubiga hüvasti Bernardo Silva ja John Stones.

BBC kirjutab, et Guardiola mantlipärijaks peetakse endist Chelsea peatreenerit Enzo Marescat, kes töötas hooajal 2020/21 Citys reservmeeskonna juhendajana.