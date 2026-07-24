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Guardiola keeldus Itaalia pakkumisest, Belgia treeneriks saab van Bommel

Jalgpall
Mark van Bommel
Mark van Bommel Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Marco Canoniero
Jalgpall

Kümme aastat Manchester Citys selja taha jätnud Pep Guardiola lükkas tagasi pakkumise hakata juhendama Itaalia jalgpallikoondist.

Itaalia jalgpalliliidu tehniline direktor Paolo Maldini ütles neljapäeval, et Itaalia pöördus esmalt praegu Brasiiliat juhendava Carlo Ancelotti poole, kes soovis aga jätkata ookeani taga.

Rahvusvaheline meedia kirjutab, et Itaalia jalgpalliliit tegi seejärel pakkumise Guardiolale, lubades talle lisaks hiiglaslikule palganumbrile võimalust läheneda tööle vabalt ja piiranguteta. Guardiola lükkas aga pakkumise tagasi, sest soovib jalgpallist puhata ning rohkem reisida ja perega aega veeta.

Nüüd on kolmelt viimaselt MM-finaalturniirilt eemale jäänud Itaalia järgmiseks sihtmärgiks endine koondislane Andrea Pirlo, kes juhendab praegu Araabia Ühendemiraatides Dubai FC-d. Rahvuste liigas kuulub Itaalia ühte gruppi Prantsusmaa, Belgia ja Türgiga.

Belgia jalgpalliliit sõlmis reedel kahe aasta pikkuse lepingu endise Hollandi koondise poolkaitsja Mark van Bommeliga, kes asendab Rudi Garciat. Tema käe all jõudis Belgia suvisel MM-il veerandfinaali.

79 korral Hollandi koondist esindanud ja klubikarjääri jooksul nii PSV-s, Barcelonas, Müncheni Bayernis kui AC Milanis mänginud 49-aastane van Bommel on ka Belgia jalgpallis tuntud nimeks, sest tema käe all tuli Royal Antwerp hooajal 2022/23 nii meistriks kui karikavõitjaks. Klubile oli see sealjuures esimeseks meistritiitliks pärast 1957. aastat.

Toimetaja: Anders Nõmm

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