Vuelta: Taanlase vaprast sõidust jäi lõputõusul väheks, Roglicile etapivõit

Viiepealine jooksikute grupp lagunes 16 kilomeetrit enne kolmapäevase etapi finišijoont, ainsana jäi neist etapivõidu peale sõitma taanlane Magnus Cort (EF Education-Nippo) ja peagrupp tõmbas teised ükshaaval tagasi enda sekka.

Kuuenda etapi vapra sooritusega võitnud Cort pidas veel üksi vastu viimase suure, Puerto de Locubini tõusu ning pikal laskumisel oli tema vahe peagrupiga pool minutit, karmil 900-meetrisel lõputõusul sai tema jaks aga viimaks otsa.

Finišikoridoris noppis etapivõidu teisipäevasel etapil kukkunud Primož Roglic (Jumbo-Visma), Movistari mehed Enric Mas ja Miguel Angel Lopez kaotasid talle vastavalt kolme ja viie sekundiga. Kümnendana ületas finišijoone norralane Odd Christian Eiking (Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux), kes säilitas nõnda ka liidrisärgi.

¡Primoz Roglic se impone en la pared de Valdepeñas tras resistir un durísimo ataque de Enric Mas!



El esloveno ha sacado tres segundos al líder del Movistar.



El noruego Eiking mantiene el liderato tras acabar décimo en la etapa.



Así ha sido el espectacular final.#LaVuelta21 pic.twitter.com/5rbhQNxpzo — Deporadictos (@Deporadictos) August 25, 2021

"Andsin endast kõik ja lõputõus oli pärast üksi sõitmist äärmiselt keeruline. Kahjuks ei olnud mul midagi teha. Olen siiski oma sõiduga rahul," sõnas Cort pärast finišit.

Eikingi tiimikaaslane Rein Taaramäe kaotas kolmapäeval 6.01 ja sai 54. koha, Martin Laas (Bora-hansgrohe; +14.09) oli 168.

Norralane edestab üldarvestuses teisel kohal olevat prantslast Guillaume Martinit (Cofidis) 58 sekundiga, Roglic kaotab 1.56 ja on kolmas. Taaramäe on 1:24.46-se kaotuse juures 92. kohal, Laas kaotab 2:08 ja on kokkuvõttes 166.

