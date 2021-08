Tanel Visnap krooniti 100 m jooksus kurtide maailmameistriks

Tanel Visnap võitis Poolas Ljubninis toimuvatel 4. kurtide kergejõustiku maailmameistrivõistlustel 100 m jooksus kuldmedali. Finaalis läbis Tanel distantsi ajaga 10,54 (tuul +1,6 m/s), mis on ühtlasi uueks kurtide maailmameistrivõistluste ja eestlase isiklikuks rekordiks.

Hõbeda teenis jaapanlane Takuma Sasaki (10,67) ja pronksi sai kaela ukrainlane Mykola Nosenko (10,85).

Värske maailmameistri lühike analüüs oma sooritusele: "Keskendusin ainult sellele, et suudan teha hea jooksu, eelkõige oli vaja fokusseerida stardile. Start on hea jooksu alus. Olen oma võiduga väga rahul, kuna viimased päevad olen hädas olnud tagareiega. Uueks eesmärgiks on edukas esinemine kurtide olümpiamängudel ja saada Euroopa rekord enda nimele," vahendab Eesti Kurtide Spordiliidu Facebooki-leht.

Esmaspäeval, 4. kurtide kergejõustiku maailmameistrivõistluste avapäeval osalesid Tanel Visnap ja Simon Teiss 100 m eeljooksudes, saades tulemusteks vastavalt 11,16 ja 11,75. Need ajad viisid mõlemad teisipäeva hommikul peetud poolfinaali. Tanel näitas oma poolfinaali kiireimat aega ning pääses tulemusega 10,78 kolmandana finaali. Poolfinaalide parimat aega näitas jaapanlane Takuma Sasaki (10,67). Simon Teiss piirdus sel korral poolfinaaliga ja finaaljooksu ei jõudnud.

Avapäeval osales Tanel ka kõrgushüppes, saades tulemuseks 1.70 m. Kuna ilm oli väga halb – vihmane, külm tuul ning sooja vaid 14 kraadi, siis otsustas ta end hoida teisipäevaseks sprindiks ning loobus järgnevatest katsetest.