Juunioride MM-pronks Vesso: see on mu senini parim hooaeg

Pronksimatšis tasavägist maadlust näidanud ning nupuheitega võidupunktid võtnud 20-aastane Viktoria Vesso tunnistas, et läks oma viimast juunioride klassi matši maadlema "ma ei saa kaotada" suhtumisega. Sihikindlus kandis küll vilja, ent poolfinaalis tuttava vastasega lahendamata jäänud võte, mis realiseerides tähendanuks veelgi säravamat medalit, jäi pisut kripeldama.

"Ainuke asi, mis oleks võinud paremini minna, et poolfinaalis ma suutsin ikkagi vastase viia selili olukorda, oleks võinud ikka selili panna. See on ainuke asi, mis jäi lõppkokkuvõttes kripeldama," tunnistas Vesso. "Aga üldkokkuvõtteks, me läksime sinna ikkagi maadlema parimat maadlust ja ma usun, et palju on veel õppida, aga ikkagi suutsime teha ära selle, mis me tahtsime."

Sel aastal on Vessol ette näidata ka sama vanuseklassi Euroopa meistrivõistluste pronks. Senistest edukaimat hooaega kommenteerides jäi neiu tagasihoidlikuks.

"See oli väga emotsionaalne ja vaimselt oli raske [aasta], aga ma ütlen, et see on mu senini parim hooaeg. Arenguruumi on veel palju, aga me suutsime ikkagi võita medalid, see oli meie number üks," sõnas Vesso.

Lõppenud hooaeg Eesti maadluses oli tänavu edukas just naistele. "Tegelikult sellel pronksil on rohkem kullaläiget kui me oskaks arvata. See kuld oli nii-nii lähedal," hindas Eesti maadlusliidu president Jaanus Paeväli. "Viktoria on olnud väga-väga tubli ja see aasta on üldse Eesti maadlus naisterahva nägu."

Vesso maadleb ka laupäeval toimuvatel Eesti meistrivõistlustel.