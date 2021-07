Äsja EM-pronksi võitnud Vesso: peab õppima vaimse poolega hakkama saama

Juuni lõpus 20. sünnipäeva tähistanud Viktoria Vesso on noorest east hoolimata võitnud kolm tiitlivõistluste medalit. Juuli alguses Saksamaal võidetud juunioride EM-i pronks tuli sihikindla töö tulemusena. Motivatsiooni leidmine ei ole neiule keeruline.

"Ma arvan, et need võistlused motiveerivadki ja see, et maadlus on mitmekülgne ala. Ma naudin seda, mida teen ja siis on üldse lihtsam võistlustel hakkama saada," rääkis Vesso.

Kaheksa-aastaselt Tartu Maaülikooli spordiklubis treeningutega alustanud Vesso teekond spordis on läinud pigem plaanipäraselt. Küll aga on edaspidiseks vaja veel treenida tehnikat ja võistlustingimustes keskendumist.

"Väiksena ei olnud nii suurt närvi, ütleks ausalt, see on aastatega tulnud. Aga seda peab ka õppima ja et vaimse poolega hakkama saada, just võistlustel, eriti tiitlivõistlustel."

"Ma üritan lihtsalt keskenduda sellele, mida ma teen ja nautida seda, mida ma teen, siis närv kaob ära."

Oma tugevaimaks loomuomaduseks peab olümpiamängudest unistav neiu töökust. Kuigi on suvevaheaeg, nõuab õppimine treeningute kõrvalt teatavat iseseisvust.

"Mul on selles mõttes lihtsamaks tehtud, et ma Audenteses ma õpin e-gümnaasiumis. Ma saan ise reguleerida, kuna ma õpin ja mida ma teen. Selles mõttes on mul vedanud, ma saan pühenduda ainult trennile, Kui vaba aeg on, siis ma naudin ka õppimist, ei suru midagi peale," sõnas Vesso.

Vesso motivaatoriks on ka tõsiasi, et naistemaadluse populaarsus Eestis on tõusuteel. Juunioride MM-il Venemaal võistleb ta 19. augustil.