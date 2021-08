Tallinna Selveri peatreeneriks saab mängijakarjääri lõpetanud Andres Toobal

Toobali mängijakarjääri tipphetk ja ühtlasi ka sügavaim langus jäi 2018. aasta kevadesse, mil ta Prievidza põhimehena Slovakkia meistriks krooniti, ent tekkinud põlvevigastuse tõttu enam sportlasena tööd jätkata saanud. Järgneval kolmel aastal püüdis 32-aastane võrkpallur Tallinna Selveri abitreeneri ameti kõrval vigastusest lahti saada, kuid mure pole tänaseni lõplikult taandunud ja nii sündis ka lõplik otsus, vahendab Võrkpall24.

Eesti koondise ridades 112 mängu pidanud Toobal ootab uut väljakutset huviga. Kolm abitreeneri aastat Aapo Rantaneni, Alessandro Piroli ja Rainer Vassiljevi kõrval olid tema sõnul väga erinevad ja õpetlikud, luues hea põhja nüüd saabunud peatreeneri-ajaks.

"Meil jäi Selveris seljataha võimas aasta, kus juurde toodud tippmängijate (Renee Teppan, Andrus Raadik ja Kristo Kollo) kõrval tegid väga hea hooaja ka juba pikemalt Selveris mänginud Renet Vanker, Oliver Orav ja Denis Losnikov. Selge on see, et tänavu enam nii professionaalne võistkond meil pole," rääkis möödunud hooajal Rainer Vassiljevi kõrval abitreeneri kohustusi täitnud Toobal.

Selveri möödunud hooaja juhendaja Rainer Vassiljev siirdus uueks hooajaks suurte ambitsioonidega Poola esiliigaklubi Wroclawi Gwardia peatreeneriks.

