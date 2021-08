Pärnu kasvandik naaseb USA-st vaheaastaks koduklubisse

"Meie kasvandik on kodus tagasi. Tere tulemast Artur Konontšuk!" teatas klubi sotsiaalmeedias. "Viimati pallis mees kohalikus liigas hooajal 2017/2018, pärast seda võttis ta ette tee Tšehhi – sealsesse korvpalliakadeemiasse (GBA), kust edasi siirdus USA ülikooli (USA üliõpilasliiga NCAA kõrgeim divisjon)."

"Kahe aastaga sain väga kõva kogemuse ja nägin, kuidas seda korvpalli mängitakse suure lombi taga ning ütleks, et mäng on palju kiirem ja agressiivsem ning tahaks, et see mu mängus siin kajastuks. Teise hooaja käigus vigastasin põlve ja pidin põlveopile minema märtsis," rääkis Konontšuk.

Ta lisas, et treener andis valiku, et kui mees tunneb, et põlv pole ikka päris see, mis ta sooviks siis võib ta vaheaasta võtta ja kodumaale jääda ning nii Konontšuk ka tegi.

Nii lõidki Pärnu Sadama meeskonna juht ja Konontšuk käed algavaks hooajaks. "Teine suur põhjus, miks otsustasin Pärnusse jääda, on see, et Pärnu Sadam hakkab Eurosarja mängima, kus on väga kõva tase ja saan sellega väga palju kogemust juurde," lisas Konontšuk.